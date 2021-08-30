التايمز: جونسون سيعترف بـ«طالبان» دبلوماسيًا بشروط

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الاثنين، في تقرير لها، أن المملكة المتحدة البريطانية تواجه تهديداً إرهابياً الأكبر منذ سنوات، بسبب اعتراف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بطالبان الأفغانية، مشيرة إلى أن بريطانيا أقل أمنا بشكل كبير بعد سيطرة طالبان على كابول.

وكان أشار جونسون أنه سيقوم بالاعتراف بحركة طالبان الأفغانية دبلوماسيًا، حال منعت شن هجمات إرهابية من أفغانستان، متوعداً باستخدام كل نفوذ لديه للحماية من الارهاب، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية.

وحسب الصحيفة، في تقريرها الصادر اليوم، فإن قادة عسكريين سابقين ودبلوماسيين ونواب بالبرلمان قالوا إن بريطانيا أقل أمنا بشكل كبير بعد سيطرة طالبان على كابول.

وفي التفاصيل، فقد أشار جونسون إلى أنه قد يعترف بطالبان كحكومة شرعية لو ساعدت على منع تحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهابيين لمهاجمة الغرب، مضيفاً لو أرد النظام الجديد في كابول الاعتراف دبلوماسياً فعليه يمنع أفغانستان من أن تصبح مرة أخرى حاضنة للارهاب العالمي.

وتحدث جونسون عن الدمار الذى سببته الشبكات الإرهابية لزعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ليقول إن تضحيات 457 جندى بريطانى فقدوا حياتهم خلال الحملة العسكرية التى استمرت 20 عاما لم تذهب هباءً.

وقال جونسون إنه لم يكن من قبيل الصدفة عدم شن أية هجوم إرهابى ضد بريطانيا أو أى دولة غربية أخرى من أفغانستان فى العشرين عاما الأخيرة.

وأضاف جونسون إن مغادرة كابول كانت نتاج مهمة لم يكن لكها مثيل فى حياتنا، وأشاد بالقوات البريطانية والمسئولين الذين عملوا على مدار الساعة فى موعد نهائى لا يرحم، وفى ظروف مروعة لإجلاء 15 ألف شخص فى غضون أسبوعين، وقال إن تضحيات عقدين لم تذهب هباءً.

وحذر من أن خطر الإرهاب سيزداد، ووعد باستخدام كل نفوذ لديهم، سياسى واقتصادى ودبلوماسى، لمساعدة شعب أفغانستان وحماية بريطانيا من الأذى.