الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي «فريدة» على مسرح الطليعة (صور)

فريدة
فريدة

افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الإعلاميين و المسرحيين، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يستمر العرض بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة يوميا ما عدا الثلاثاء في تمام السابعة والنصف مساء.

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العرض المسرحي 

‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

‎"فريدة" من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص "أغنية البجعة " لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

 

العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
العرض المسرحي
اطفال موسيقى المنيا على شرطة يوسف ملابس فول فيلم خلال النصف ليالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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