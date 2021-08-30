الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

عاصم الجزار
عاصم الجزار

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى.

مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأكد الوزير، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وفي وقت سابق.. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 16/11/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمنطقة التوسعات الجنوبية (735 فدانا) بمدينة سوهاج الجديدة، والتي تم تخصيصها بالقرعة العلنية، موضحاً أن إجمالي قطع الأراضي التي سيتم تسليمها يبلغ 1252 قطعة أرض، وأنه تم تخصيص يومي الأربعاء 17/11/2021، والخميس 18/11/2021، لمن تخلف عن الاستلام خلال فترة التسليم.

مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السكنية 31، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 31/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأربعاء 1/9/2021، والقطع من 51 : 78، يوم الخميس 2/9/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السكنية 32، من 1 : 25، يوم الأحد 5/9/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 6/9/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 7/9/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 8/9/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 9/9/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 12/9/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 13/9/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 15/9/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 16/9/2021، والقطع من 251 : 275، يوم الأحد 26/9/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 27/9/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 28/9/2021، والقطع من 326 : 350، يوم الأربعاء 29/9/2021، والقطع من 351 : 382، يوم الخميس 30/9/2021.

منطقة سور مجرى العيون محافظة القاهرة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار

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وائل لطفي

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