الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاتدرائية تستقبل جثمان الأنبا بطرس استعداداً لصلوات الجناز

جثمان أسقف شبين القناطر
جثمان أسقف شبين القناطر

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم جثمان الأسقف الراحل الأنبا بطرس أسقف الكنيسة بشبين القناطر لبدء صلوات الجناز.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، صلوات الجناز على جثمان الأنبا بطرس بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثذوسكية من بينهم الأنبا أرميا والأنبا مارتيروس. 

حياة أسقف شبين القناطر 

ولد زكريا ناشد أثناسيوس في ١٤ أغسطس ١٩٤٧ لأسرة تقية كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله ٨ أشقاء من بينهم مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

  • حصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكيمياء، وعمل مدرسا بالإسكندرية.
  • التحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط في ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وترهب به بيد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية في ٢٤ يونيو ١٩٧٨.
  • رفض نوال أي درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل هكذا طوال ٢٢ سنة، حين سيم كاهنًا يوم ٣ يناير عام ٢٠٠٠.
  • لم يخرج من ديره طوال ٣١ سنة، أي منذ دخوله إياه عام ١٩٧٧ وحتى دعاه مثلث الرحمات المتنيح البابا شنودة الثالث لنوال درجة الأسقفية في ٧ يونيو ٢٠٠٩.
  • تم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ١٠ مارس ٢٠١٣.
  • استطاع أثناء خدمته في الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التي تراكمت من جراء خلو كرسي الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسب تعقد هذه المشكلات.
  • هذا إلى جانب جهاده المضني في كافة مجالات الخدمة والذي بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وبحسن إرشاده وتدبيره.
  • كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ في الخدمة بالإيبارشية.
  • رقد في الرب بشيخوخة صالحة بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

 

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية جثمان الأنبا بطرس أسقف الكنيسة قداسة البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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