الكاتدرائية تستقبل جثمان الأنبا بطرس استعداداً لصلوات الجناز

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم جثمان الأسقف الراحل الأنبا بطرس أسقف الكنيسة بشبين القناطر لبدء صلوات الجناز.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، صلوات الجناز على جثمان الأنبا بطرس بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثذوسكية من بينهم الأنبا أرميا والأنبا مارتيروس.

حياة أسقف شبين القناطر

ولد زكريا ناشد أثناسيوس في ١٤ أغسطس ١٩٤٧ لأسرة تقية كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله ٨ أشقاء من بينهم مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.