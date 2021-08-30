تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة شقة سيدة مسنة في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، تجديد حبس عامل بجراج وآخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة سيدة مسنة بالإكراه، وسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من موظفة بالمعاش، بأنها عقب توجهها للاطمئنان على صديقتها المسنة، فوجئت بتوثيقها بالحبال باليدين والقدمين ووجود شريط لاصق على فمها داخل غرفة نومها، ومصابة بسحجات وكدمات بمعصم يديها، بسبب قيام مجهولان بالطرق على باب شقتها وطلبا منها فتح باب السطح المواجه لباب الشقة سكنها بزعم إصلاح كابل "الدش".

وكشفت التحريات عقب قيامها بفتح باب سطح العقار تعديا عليها، وقاما توثيقها بالحبال والشريط اللاصق بالحالة التى عثر بها عليها وقاما بسرقة مبلغ مالى عملة "أجنبية ومحلية"، وبعض المشغولات الذهبية و2 هاتف محمول خاصين بها وفرا هاربان.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم عامل بجراج بالقرب من العقار سكن المجنى عليها" وأصل إقامتهم بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم استهدافهم وألقي القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف المتهم الأول بقيامه بإلاتفاق مع المتهمان الآخرين على سرقة المجنى عليها مستغلاً طبيعة عمله بالقرب من العقار سكنها وعلمه بكون المجنى عليها مسنة وتقيم بمفردها وإحتفاظها بمفتاح سطح باب العقار لديها، فقام اثنين من المتهمين بالتوجه لمسكن المجنى عليها وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه واقتصر دور المتهم الثالث على التأمين ومراقبة الشارع محل البلاغ خشية ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.