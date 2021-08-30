الإثنين 30 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بايدن يعلن وقوع «كارثة كبرى» فى لويزيانا بعد الإعصار إيدا

بايدن
بايدن

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن وقوع كارثة كبرى في ولاية لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار إيدا وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال البيت الأبيض "المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة".
 

واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك يوم الأحد فقطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.


وحذر المركز الوطني للأعاصير مساء الأحد عبر نشرة الساعة 4 مساءً (2000 بتوقيت جرينتش) من أن إيدا يظل "إعصارًا شديد الخطورة من الفئة 4 ... و من المتوقع حدوث ضعف سريع خلال اليوم التالي أو نحو ذلك، ولكن من المتوقع أن يظل إيدا إعصارا حتى وقت متأخر من الليل وسيكون عاصفة استوائية حتى ظهر الاثنين".

وقال البيت الأبيض إنه قبل وصول الإعصار إلى اليابسة، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ الخاصة في لويزيانا وميسيسيبي المجاورة، "مما يسمح بالإعداد للطوارئ وإجراءات الحماية".

وتسبب إيدا في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر، وأبلغ  مركز عمليات الطوارئ في نيو أورلينز متروبوليتان عن "انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع" بعد مرور أكثر من ساعة على وصول الإعصار لليابسة.
 

وكشفت شركة انتيرجي المحلية أن ما لا يقل عن 170 ألف أسرة تعاني من انقطاع الكهرباء. وحذرت الشركة في بيان لها من أن سكان المناطق الأكثر تضررا "قد يواجهون أسابيع من إنقطاع التيار الكهربائي".
 

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