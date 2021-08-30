الإثنين 30 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار النفط بعد اجتياح الإعصار إيدا خليج المكسيك

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار "إيدا" القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11% الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من 10% الأسبوع الماضي.

 

وأفاد مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، بأن شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت الماضي 91% من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، بسبب اتجاه "إيدا" صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

 

وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.

 

من جانبه أعلن المركز الوطني للأعاصير بأن "إيدا" ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت غرينتش)، أمس الأحد، بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية  أنها سجلت 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة.

 

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و335700 وإجمالي الوفيات إلى 258165.

 

وصنع باحثون من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM) كمامة تبطل وجود فيروس SARS-CoV-2 من خلال طبقاته المكوّنة من النحاس والفضة.

 

وذكر الباحثون أنه "عند ملامسة طبقة النانو النحاسية الفضية، ينكسر غشاء SARS-CoV-2 ويتلف الحمض النووي الريبوزي الخاص به".

 

أسعار النفط ارتفاع بعد ارتفاع أسعار النفط اسعار النفط إعصار المكسيك خليج المكسيك الاعصار اجتياح عصار

رئيس التحرير

وائل لطفي

نجيب محفوظ.. محارب التطرف.. عدو الفساد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

إيقاف برنامج مي حلمي وإحالتها للتحقيق

«الصحة» تحذر: إصابات كورونا غير مبشرة.. ونسجل الحالات الحرجة فقط

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

محافظ الغربية فى جولة ليلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بشوارع طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

حديث الإصلاح فى مصر

ماجد حبته

سرحان لا يزال خلف القضبان

جمال-أسعد

الدين بين الإيمانى والموروث

مؤمن المحمدي

حكايات ملهاش أى لزمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «15»

د. منى حلمى

كلمات الرئيس السيسى عن إعادة التفكير فى المعتقد الدينى

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات.. تفاصيل لقاء أبو مازن مع وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 7 صحفيين فلسطينيين