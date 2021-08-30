موهوبون بالغربية يحصدون المراكز الأولى فى مهرجان الطفل المبدع

حصدت إدارة الموهوبين المراكز الثلاثة الأولى، وذلك في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع لعام ٢٠٢٠، والذي تم تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية والتعليم، وتنظمها مؤسسة "مصر الحياة" بالاشتراك مع الادارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، وذلك برعاية طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبقيادة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.



وحصل 25 خمسة وعشرون طالبا وطالبة على المراكز الأولى في مجالات شتى فنية وابداعية، وقد تم تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي الذي أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أمس السبت الموافق 28/٨ في مسابقه الطفل المبدع الثالث 2020.

مهرجان الطفل المبدع



وحصدت الغربية ثلاث مراكز هي الاول والثاني والثالث، حيث تم تكريم الطالب يوسف فريد عبد المنعم، المركز الاول مكرر، إنشاد ديني، والطالب إسلام محمد المحمدى، المركز الأول عزف كمان، والطالبة فاطمه مختار حمدان السيد، المركز الأول في الإلقاء الشعري، والطالبة سما محمد ممدوح زيدان، الأولى كاراتيه كاتا، والطالب عمر محمد ممدوح زيدان، الأول كاراتيه كاتا، والطالب سيف أحمد ماضي، الثالث عزف آله الأورج، والطالب أحمد عمر خاطر، ثالث إلقاء الشعر.



كما تم تكريم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ومسؤولي الموهوبين بالمديرية، من ناحية أخرى، قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية التهنئة لجميع الطلبة والطالبات الفائزين، متمنيا لهم دوام الفوز والتقدم والنجاح، رافق وفد الطلاب الموهوبين خلال الحفل، هاله الحداد، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.

مهرجان الطفل المبدع

وفي إطار آخر، عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة اختبارات السادة المتقدمين للترشح لوظيفة موجه حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الأول من يوليو ٢٠٢١ عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية.