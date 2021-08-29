الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يطلق قنابل غاز على حدود قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

نظم الفلسطينيون مظاهرات على حدود قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، إذ تواجد بضع مئات من المتظاهرين، على مسافة بعيدة نسبيًا من السياج الأمني.

وأشعلت وحدات الإرباك الليلي في غزة إطارات السيارات، كما سمع دوي انفجارات ، بينما ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز لتفريقهم، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية

وشن سلاح الطيران في الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، قصفا على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع داخل غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وعودة أنشطة وحدات الإرباك الليلي على حدود القطاع المحاصر

وحدات الإرباك الليلي في غزة
 

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، أمس، إصابة 11 مواطنًا، بينهم 3 إصابات متوسطة، برصاص الجيش الإسرائيلي. 
وأكدت الصحة الفلسطينية أن هناك 8 إصابات طفيفة بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز وشظايا مختلفة، وذلك خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة.

واستأنفت وحدات الارباك الليلي، التابعة للفصائل الفلسطينية في غزة، أنشطتها على حدود القطاع المحاصر، قائلين: "نحيي الجهود المبذولة من الفصائل والوسطاء لفك حصار غزة، ومستمرون في حراكنا الشعبي حتى رفع الحصار".

غزة قنابل غاز الجيش الإسرائيلي السياج الأمني الإرباك الليلي حدود القطاع

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