آلاف يحتجون في برلين على قيود وتطعيمات كورونا

خرج بضعة آلاف في مسيرات بشوارع برلين اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي في مظاهرات غير مصرح بها احتجاجا على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود المفروضة للحد من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المتظاهرون هتافات تقول: "أرفعوا أياديكم عن أطفالنا" ولوحوا بلافتات تندد بما وصفوه "بالفصل العنصري" بسبب التطعيم في حين تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وسعى عشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون زي مكافحة الشغب للسيطرة على المظاهرات وإبقائها في شوارع المناطق السكنية في شرق برلين.

وقالت شرطة برلين على تويتر: إنها اعتقلت 80 شخصا من بين المتظاهرين مع التركيز على من يمارسون أعمال عنف أو الذين يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة انتشار الجائحة.

واعتقلت الشرطة أمس السبت نحو مئة شخص في مظاهرات مماثلة بعد أن حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة في وسط برلين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.