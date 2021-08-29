وصول جثامين القتلى الأمريكيين من كابول إلى ألمانيا

وصل اليوم الأحد الجرحى الأمريكيون وجثامين القتلى من العاصمة الأفغانية كابل إلى المستشفى العسكري الأمريكي في ألمانيا، حسبما نقلت شبكة “روسيا اليوم”.

وقتل 13 جنديا أمريكيا في الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على مطار كابل الخميس الماضي، وأصيب العشرات من الجنود الأمريكيين وهو ما يمثل أسوأ خسارة يومية بعدد الجنود الأمريكيين القتلى في أفغانستان منذ عام 2011.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 13 جنديا قتلوا بعد أن قام انتحاريان من "داعش" بتفجير قنبلتيهما عند بوابة رئيسية في المطار وفي فندق قريب يتواجد فيه من تم إجلاؤهم.

وكانت شبكة CBS الأمريكية أفادت بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت يوم الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بلغت 170 قتيلا على الأقل.

ونشرت الشبكة الأمريكية هذه الحصيلة المحدثة نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية، مؤكدة أن أغلبية القتلى أفغان.

وأشارت الشبكة إلى أن 10 من أصل العسكريين الأمريكيين الـ13 الذين لقوا مصرعهم جراء الهجوم كانوا عناصر في مشاة البحرية، مؤكدة أن 18 عسكريا أمريكيا آخرين على الأقل أصيبوا.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي كبد الولايات المتحدة أكبر خسارة يومية لقواتها منذ عام 2011.

وفي وقت سابق، اليوم حثت الولايات المتحدة مواطنيها في أفغانستان على مغادرة منطقة مطار كابول في ظل تهديد بشن هجوم آخر على المنطقة.

وتسبب التهديد بالهجوم على مطار كابول- وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- في تعليق الجهود الأمريكية لسحب القوات بحلول يوم الثلاثاء المقبل، إذ انتظرت حشود من الناس الإجلاء في المطار، على الرغم من التحذيرات منذ مساء أمس السبت لتجنب المنطقة المحيطة بالمطار.

ودعت السفارة الأمريكية في أفغانستان المواطنين الأمريكيين في محيط المطار لإخلاء المنطقة، بعد ساعات من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من "تهديد محدد وموثوق به" بشن هجوم على منطقة المطار خلال من 24 إلى 36 ساعة، وهو ما سيكون الهجوم الثاني لاستهداف المطار خلال أسبوع.