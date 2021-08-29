الروايات والكتب المخفضة تتصدر مبيعات مهرجان سور الأزبكية

مهرجان سور الأزبكية

تستمر فعاليات مهرجان سور الأزبكية في يومه التاسع على التوالي بدورته الرابعة، الذي انطلق يوم الجمعة 20 أغسطس ويستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، بمشاركة العديد من تجار السور أعلى محطة مترو العتبة، ويضم عددا كبيرا من الكتيبات النادرة، علاوة على التخفيضات خلال أيام المهرجان.

مهرجان سور الأزبكية

وتصدرت الروايات مبيعات مهرجان سور الأزبيكة بجانب الإقبال الشديد على الكتب المخفضة التي يتراوح أسعارها ما بين 5 و10 و15 و20 جنيها للكتاب الواحد، وأكد القائمين على المهرجان أن تلك الفئات هي الأكثر طلبا من قبل الجمهور الذي تنوع بين الشباب والأطفال وأولياء الأمور إلا أن الشباب كانت الفئه المسيطرة على المهرجان.

مهرجان سور الأزبكية

وتقول هبة مسئولة عن إحدى المكتبات بسور الأزبكية إن القائمين على المهرجان قاموا بحظر بيع وتداول كافة الكتب التي تحتوى على مادة خاصة بالسحر والشعوذة والجن، وشددوا على أولياء الأمور خاصة بعد سؤال العديد من الشباب دون السن عن تلك الأنواع من الكتب، وأكدوا على عدم وجودها نهائيا بسور الأزبكية.

مهرجان سور الأزبكية

من جانبه، أضاف أحمد مسئول عن إحدى المكتبات بسور الأزبكية إن بجانب الروايات والكتب المخفضة تصدرت أيضا الكتب التعليمية وكتب الأطفال مبيعات مهرجان سور الأزبكية على مدار أيامه الـ9 الماضية، بجانب بعض المجلدات القديمة والكتب النادرة التي يسأل عنها بعض الفئات وليس العامة.

وأوضح علي صاحب إحدى المكتبات بسور الأزبكية أن هناك طلب كبير على كتب السحر والشعوذه وهو ما دفعهم للتأكيد على منع تداول تلك النوعية من الكتب وعدم وجودها بالمكتبات وحظرها في السور بالكامل، لافتا إلى أن هناك أيضا إقبال على الروايات وكتب الأطفال بشكل كبير بجانب نوعيات الكتب المخفضة التي يبدأ سعرها من 5 جنيهات.

مهرجان سور الأزبكية

وشهد مهرجان سور الأزبكية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في يومه التاسع من قبل محبي القراءة واقتناء الكتب منذ ظهر اليوم الأحد، وذلك بعدما انطلق يوم الجمعة في دورته الرابعة سوف يستمر حتى العاشرة من شهر ديسمبر المقبل.

وحرص القائمون على المهرجان على وجود أدوات التعقيم والكحول بكل مكتبة وعلى مداخل السور ومخارجه بجانب التشديد على ارتداء الكمامات الطبية من قبل الوافدين على المهرجان والعارضين التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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