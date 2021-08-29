الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان.. منسوب النيل يسجل 17.18 متر عند محطة الخرطوم

النيل
النيل

 سجل منسوب النيل عند مدينة الخرطوم، اليوم، 17.18 متر أقل من أعلى منسوب بـ48 سم، بينما سجلت شندي 17.97 مترًا أقل من أعلى منسوب بـ 47 سم. 

جاء ذلك بالبيان اليومي للجنة الفيضان وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية اليوم الأحد.

وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الإثيوبية، النيل الأزرق 619 مليون متر مكعب في اليوم ونهر عطبرة 140 مليون متر مكعب في اليوم، بينما سجل النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

واستقر تصريف المياه عند خزان الروصيرص عند 552 مليون متر مكعب وانخفض الإيراد عند سنار 4 ملايين متر مكعب ليبلغ 564 مليون متر مكعب مقابل 568 مليون متر مكعب ليوم أمس.

فيما تنبأ البيان بانخفاض منسوب النيل غدًا الإثنين في ود العيس 8 سم ليسجل 16.37 متر، وكان سجل اليوم 16.45 متر وانخفاضه في ود مدني 2 سم ليسجل 19.37 متر، حيث سجل اليوم 19.39 وانخفض المنسوب في الخرطوم 1 سم ليسجل 17.17 متر، حيث سجل اليوم 17.18 متر، وارتفع كذلك في شندي 1 سم ليسجل 17.98، حيث سجل اليوم 17.97 متر، وانخفض في عطبرة 3 سم ليبلغ 15.39 متر وكان قد سجل اليوم 15.42 متر، وانخفض في مدينة دنقلا  بمعدل 6 سم ليسجل 15.10 وكان قد سجل اليوم 15.16 متر.

وقررت اللجنة استمرار المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم إلى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت.

وأكدت اللجنة استقرار مستوى المياه في جميع القطاعات، مناشدة المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.

منسوب النيل مدينة الخرطوم الحدود السودانية الأثيوبية النيل الازرق ولاية النيل الأزرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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