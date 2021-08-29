الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كانت ممسوسة بالجن العاشق».. قصة مقتل امرأة على يد دجال في حلوان

جثة
جثة

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال الدجال المتهم بقتل سيدة عقب تكبيلها وتقييدها والاعتداء عليها بالضرب بحجة علاجها من المس أو الجن.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة: «السيدة كانت ممسوسة بالجن العاشق وأنا لما ضربتها كنت بخوفها علشان يخرج هي مكنتشي حاسة بحاجة، ولا صرخت من الضرب، وأنا مش دجال أنا بعالج بالقرآن ومعالج روحاني، وهي لم تمت من الضرب».

وقال زوج المجني عليها: «مراتي تعبانة بقالها فترة والناس كلها قالولي شوفلها شيخ يقرأ عليها قرآن، وناس نصحتني بالراجل ده علشان يعالجها أنا كنت عايزها تتعالج وتبقى أحسن، ولا كنت أسيبها تعبانة».

ومن ناحية أخرى اتهمت والدة الضحية زوجها بالتسبب في وفاتها وأن ابنتها لم تكن مريضة ولكنها مكتئبة من الظروف المحيطة بها، ولم يكن عليها جن كما يدعوا.

وكانت النيابة انتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة ربة منزل أنهى حياتها دجال أثناء علاجها من «المس» بنطاق دائرة القسم، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وتسليمها لذويها.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول سيدة في منتصف العقد الثالث من العمر، وعلى جسدها آثار ضرب وتوفيت متأثرة بإصابتها. 

وبالانتقال والفحص تبين أن دجالًا ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن «مس الجن»، فكبلها واعتدى عليها بالضرب، مستخدمًا حبالًا وأسلاكًا وعصا أدت إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها أكدوا أنها متزوجة وكانت تعانى من مرض نفسى فى الآونة الأخيرة، وتقوم بالعلاج روحانيًا اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن، وتم ضبط المتهم.

التفاصيل الكاملة حلوان معالج روحاني قتل سيدة نيابة حلوان الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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