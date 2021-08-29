تورم الجفن أو ضبابية الرؤية.. مشاكل في العيون تنذرنا بوجود أمراض خطيرة

يقول مثل قديم إن “العيون هي نوافذ الروح” لا أحد يعرف من أين أتت هذه العبارة، لكننا نعلم اليوم على وجه اليقين أن العيون يمكن أن تخبرنا كثيرًا وتوضح حالتنا الصحية بشكل كبير، فالكثير من علامات العيون تشير إلى حالات مرضية خطيرة، لذلك نشر موقع “Bright Side”تقريرًا عن أهم العلامات الموجودة في العيون التي تخبرنا وتنذرنا بأمراض في أجسامنا لا نشعر بها.

الكتلة على الجفن:

إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى فأنت تعرف الألم والتهيج الذي يسببه ظهور كتلة على الجفن بسبب انسداد الغدة الدهنية، وعادة ما تزول في غضون أيام قليلة، ولكنها قد تستمر، مما يسبب إزعاجًا خطيرًا إذا ظهرت في كثير من الأحيان أو استمرت لفترة طويلة، فقد تكون من أعراض سرطان الغدد الدهنية، إذا لاحظت أنها لا تلتئم أو تظهر في نفس المكان يجب زيارة الطبيب.

الكتلة على الجفن

فقدان الحاجب:

هناك العديد من الأسباب لفقدان الحاجب منها الشيخوخة أو الإجهاد، أو نقص التغذية يمكن أن تكون الحاصة البقعية، أو الصلع الموضعي، سببًا آخر على الرغم من أنها لا تؤثر على أكثر من 0.1٪ من السكان في العالم، السبب الأكثر منطقية لفقدان الحاجب هو قصور الغدة الدرقية وهو نقص حاد في هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى تساقط الشعر لذلك إذا كان شعرك رقيقًا فمن الأفضل زيارة الطبيب وفحص حالة الغدة الدرقية.

فقدان الحاجب

عدم وضوح الرؤية:

يقضي الكثير منا ساعات على أجهزة الكمبيوتر في المنزل أو في العمل، مما يتسبب في حرقة العينين أو عدم وضوح الرؤية في الوقت الحاضر، يحدث هذا الموقف كثيرًا لدرجة أن هناك مصطلحًا خاصًا في الممارسة الطبية يصف مشاكل الرؤية المرتبطة باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الخلوي أو الكتاب الإلكتروني لفترات طويلة: “إجهاد العين الرقمي” أو “متلازمة العين الجافة”.

عدم وضوح الرؤية

النقاط العمياء:

من المخيف ملاحظة نقطة عمياء في الرؤية، قد يشير هذا غالبًا إلى الصداع النصفي المصحوب بالتشويش في الرؤية، خاصةً إذا كانت الصورة التي تحصل عليها مصحوبة بنقاط متلألئة أو خطوط متموجة، عادةً ما تترافق البقع العمياء مع الصداع.

جحوظ العين:

نمر جميعًا بأوقات تبدو فيها أن أعيننا تخوننا نقوم بفركها أو رمشها عدة مرات، ويبدو أن رؤيتنا أصبحت واضحة مرة أخرى ولكن إذا كنت تشعر باستمرار بنوع من التمدد في عينيك، فقد يكون ذلك أحد أعراض أمراض الغدة الدرقية، وهذا يعني أن الغدة الدرقية مفرطة النشاط وصعوبة إغلاق العين هي أحد الأعراض التي يمكن أن تجعل العين تبدو منتفخة يحدث في 30٪ من الحالات.

جحوظ العين

بياض أصفر:

كل يوم نقضي بعض الوقت في النظر أمام المرآة، لذلك من غير المحتمل أن نفوت هذه المشكلة قد يعاني كل من البالغين والأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من عدم تطور في وظائف الكبد من اليرقان قد يكون مرتبط أيضًا بحالة المرارة أو القنوات الصفراوية لذلك إذا رأيت بياضك يتحول إلى اللون الأصفر، فلا تتجاهله.

بياض أصفر

رؤية ضبابية مع مرض السكري:

يجب على مرضى السكري أن يهتموا اهتمام خاص بصحتهم، والرؤية هي أحد الأشياء التي يراقبونها إحدى هذه المشاكل هي اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة ناتجة عن تلف الأوعية الدموية في أنسجة الشبكية الحساسة للضوء قد يكون سبب الرؤية “الضبابية”.

رؤية ضبابية مع مرض السكري

ضعف أو تشوش الرؤية، فقدان البصر:

أي تغيير في الرؤية هو جرس إنذار يتطلب استجابة فورية، وإذا لاحظت ضعف في الرؤية فجأة أو غائم أو حتى تختفي للحظة، فاطلب المساعدة الطبية على الفور لأن هذه الأعراض غالبًا ما تكون أولى علامات السكتة الدماغية.