غدا.. «السلع التموينية» تبت في مناقصة عالمية جديدة لتوريد القمح

تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية، غدا الإثنين، بالبت في المناقصة عالمية لشراء كميات غير محددة من القمح، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، على أن تعقد جلسة الترسية، شرط أن يكون التوريد خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة، إن الدفع سيكون في خلال 180 يوما بتسهيلات موردين، أنواع الأقماح التي ترغب في شراءها الهيئة (القمح الامريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم .قمح فرنسي قابل للطحن، قمح استرالى قياسي ناعم، قمح المـانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن او قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن (قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني).

كانت أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الأربعاء 18 أغسطس 2021، عن نتائج مناقصة عالمية لتوريد 180 ألف طن قمح مستورد عبارة عن 60 ألف طن قمح أوكراني، و120 ألف طن قمح روماني.

وجاءت النتائج كالتالي: 60 ألف طن قمح روماني على سعر 329.42 دولار للطن، 60 ألف طن قمح روماني على سعر 331.43 دولار للطن، 60 ألف طن قمح أوكراني على سعر 333.89 دولار للطن، وحددت الهيئة موعد وصول خلال الفترة من 5 حتى 15 أكتوبر 2021.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلنت اليوم اليوم الأربعاء، على مناقصة عالمية كانت أعلنت عن طرحها لشراء كميات غير محددة من القمح، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

ويكون دفع التوريد خلال 180 يومًا من الترسية بتسهيلات للموردين، لأنواع أقماح «الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، الكندى الناعم، فرنسي قابل للطحن، أسترالى قياسي ناعم، ألمـاني قابل للطحن، أرجنتينى صالح للخبز، روسي قابل للطحن، أوكراني قابل للطحن، روماني قابل للطحن، بولندي قابل للطحن، من المنشأ البلغاري، صربى قابل للطحن، مجري قابل للطحن، باراجوانى قابل للطحن، كازاخستاني قابل للطحن، روسي قابل للطحن، على أن تكون رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني».

وكشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ومعاون وزير التموين، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 60 ألف طن قمح روماني الأسبوع الماضي.

وكشف كمال لـ«الدستور»، أن شراء القمح المستورد خلال مناقصات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل.

وكان قد كشف مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح الهيئة عن مناقصة عالمية جديدة لاستيراد القمح المستورد في فترة شحن من 24 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2021.

وكانت الهيئة قد تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روماني وأوكراني، وذكرت، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أنه تم شراء 120 ألف طن قمح أوكراني و60 ألف طن روماني.