الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يزور ليلا مدينة الكاظمية

ماكرون
ماكرون

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت متأخرة من ليل السبت ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد في حي الكاظمية شمالي بغداد. 
 

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي التقيا القائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة الكاظمية.
 

وعلى جانب آخر وصل ماكرون إلى إقليم كردستان في إطار زيارته الحالية للعراق بعد مشاركته في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستطرحان مشروع قانون في جلسة طارئة لمجلس الأمن حول أفغانستان يوم الإثنين، يقترح إعلان منطقة آمنة في كابل.

 

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ستنشر الأحد: "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابل تحت سلطة الأمم المتحدة، لتجمّع الراغبين في مغادرة أفغانستان واستمرار العمليات الإنسانية عبرها".

 

وسيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا حول أفغانستان مع مندوبي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.

 

وفي سياق متصل، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.


وأضاف كابولوف - في تصريح له - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، و بشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان و الضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".


من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحة الروسية 19 ألفا و492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و863 ألفا و541 إصابة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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