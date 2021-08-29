الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

5.5 مليون دولار منحة أمريكية للسودان ضمن حزمة المساعدات التنموية

دولارات
دولارات

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في مكتب المعونة الأمريكية في السودان، مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي السودانية، اتفاقا يهدف إلى دعم السودان في الانتقال إلى دولة سلمية وديمقراطية ولمساعدته في طريقه إلى التنمية.


ووقع الاتفاق الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني، وميرفن فيروا مدير مكتب المعونة الأمريكية في السودان، بحضور براين شوكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم.


والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للاتفاق، بدفع أكثر من 5.5 مليون دولار، كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة بمبلغ 200 مليون دولار بحلول عام 2024.


يشار إلى أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ عقود بين الولايات المتحدة والسودان، ومن دعم أهداف السودان الخاصة بالعملية الانتخابية، والزراعة والصحة.

 

و على صعيد آخر ، قالت وزارة الصحة في السودان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن السودان تلقى 218400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تبرعت بها فرنسا.


 وجاء في بيانين منفصلين أن اللقاحات تم تسليمها بدعم من اليونيسف من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19.

 

وتلقى السودان 820 ألف جرعة بشكل مبدئي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا في مارس عبر مبادرة كوفاكس واليونيسف.


 وتلقى أيضا 606700 جرعة من لقاح جونسون اند جونسون تبرعت بها الولايات المتحدة في أغسطس، كما تبرعت الصين بكميات من لقاح سينوفارم للوقاية من كوفيد-19.

لقاء وزارة الولايات المتحدة السودان وزارة المالية الولايات المتحدة الامريكية السفارة الأمريكية امريكية تخطيط وزير المالية منح مليون دولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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