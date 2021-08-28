السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مواقف خالدة لعلماء الأزهر» تكشف موقف حدث لـ طنطاوى خلال زيارته للهند

محمد سيد طنطاوي
محمد سيد طنطاوي

كشفت موسوعة «مواقف خالدة لعلماء الأزهر» عن موقف حدث للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق رحمه الله، خلال زيارته للهند.

وقالت الموسوعة: «لمؤلفها الشيخ أحمد ربيع الأزهري، أحمد علماء الأزهر، أثناء زيارة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي للهند عام 1996، التقى قضيلة الإمام الأكبر برئيس المحكمة الدستورية العليا بالهند المستشار الأحمدي، الذي سبق له لقاء فضيلة الإمام في القاهرة عام 1995، ومما قاله لقضيلة الإمام مبرزًا عظم مكانة الأزهر في نفوس المسلمين في هذه البلاد، ما زلت أتذكر عطر مقابلتي مع فضيلتكم في العام الماضي، ونلت بركة الصلاة خلف فضيلتكم».

وتابع: «أتمنى أن تكون زيارتكم للهند قد نالت إعجابكم، لقد انتظر المسلمون بصفة خاصة، والشعب بصفة عامة قدومكم الميمون، الذي انتظرناه لفترة طويلة، جعلت الصحافة تحلل مغزى زيارة فضيلتكم حتى قبل بدايتها بفترة، مما يعكس شغف جميع الأوساط بتلك الزيارة تدعيمًا لأواصر العلاقات بين الشعبين، الكل هنا يتطلع إلى زيارة الأزهر الشريف والصلاة قيه، لننال من البركة، لأننا نؤمن بأنه قلعة الإسلام التي صانت الشريعة طوال أكقر من ألف سنة حتى الآن».

يشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، تولى مشيخة الجامع الأزهر من عام 1996 حتى عام 2010، ويعتبر من الشخصيات المبجلة التي خدمت الدين الإسلامي، إضافة أن فتاويه كان لها تأثيرًا كبيرًا، ويعد عالمًا دينًا معتدلًا، مناصرًا لقضايا المرأة مما جعله هدفًا متكررًا للهجوم من قبل الإسلاميين أصحاب الأفكار المتشددة، تقلد العديد من المناصب القيادية في المؤسسة السنية الأولى في العالم، وله تفسير لكثير من سور القرآن.

وهو من مواليد قرية سليم الشرقية، بمحافظة سوهاج في الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1347 هـ الموافق للثامن والعشرين من أكتوبر سنة 1928.

تفاصيل زياره سيد طنطاوي للهند رئيس المحكمة الدستورية العليا سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق الشيخ أحمد ربيع من علماء الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة يستمر لـ 3 أيام

مفاجأة فى فيديو «توزيع ساندوتشات بالمخدرات» بطريق السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 11 فلسطينيا برصاص إسرائيلي على حدود غزة

إسرائيل تسجل 8482 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منهج نتنياهو وفلسفة بينيت.. ماذا حدث في اجتماعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأمريكا؟