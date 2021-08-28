السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: نعمل على تدشين مركز لاكتشاف الموهوبين بساحل سليم (فيديو)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إننا اليوم في محافظة أسيوط بقرية المطمر بمركز ساحل سليم نجني ثمار مجهود شهر كامل من كل قطاعات الثقافة، حيث تم توجيه الكثير من الورش الفنية والعملية، وشارك بها الكثير من الأطفال والنساء لنكتشف عددًا كبيرًا من الموهوبين المتميزين.

وأوضحت عبد الدايم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب اكتشاف المواهب المتميزة يتم العمل الآن على تدشين مركز لاكتشاف الموهوبين بمركز ساحل سليم لخدمة المواهب التي تم اكتشافها واستثمار الطاقات الكبرى لدى الشباب المميز.

وأضافت أننا نتوج هذا المجهود بحفل لأول مرة من الأوبرا المصرية، والتي شهدت مشاركة قوية من الفنانين ضمن مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الدولة مهتمة بالصعيد، ونحن اليوم في أسيوط وغدًا في المنيا لمتابعة المشروعات الهامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم اختيار أسيوط لتكون أولى المحافظات لإطلاق مثل هذه الفعاليات الكبرى، وأن ناتج اليوم هو حصاد عظيم، فمن خلال شهر واحد تم اكتشاف كل هذه المواهب وهدفنا الآن أننا لا نتوقف عند هذه المرحلة ولكن سوف يتم استثمارها وسوف تستمر هذه الورش بجدول زمني.

وكشفت الدكتور إيناس عبدالدايم عن أننا قريبًا سوف نعلن عن مشروع جديد للثقافة، وهو مشروع "كشكك كتابك"، وهو إنشاء كشك للكتب في كل قرية وسيدعم من إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إلي مركز ساحل سليم لحضور الحفل الختامى للأنشطة الثقافية والفنية لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يقيمها فرع ثقافة أسيوط بمدرسة ساحل سليم الصناعية بنين بقرية المطر التابعة، وذلك ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

جديد اسيوط محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الثقافة محافظة أسيوط وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الدكتورة ايناس عبد الدايم جريدة الدستور اكتشاف المواهب مبادرة الرئاسة جدول زمني

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القاهرة - بغداد

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