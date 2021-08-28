28 سبتمبر.. الحكم على تشكيل عصابي بتهمة جلب 2.5 طن حشيش لميناء الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم قنصوة، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامهم بجلب 2.5 طن من مخدر الحشيش من الخارج عبر ميناء الإسكندرية.

ترجع أحداث القضية رقم 1231 لسنة 2020 جنايات الميناء، عندما نجحت أجهزة الأمن بميناء الإسكندرية، من ضبط شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 2,500 طن قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية البحرى، قادمة من إحدى الدول، تمهيداً لترويجها داخل البلاد.

كانت قد وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمحاولة ادخال حاويات ورق غار وورق لوري، تابعة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بأوراق، ومخفاة بداخلة كمية من مخدر الحشيش، تخص المتهمين كل من م.ع.م، وم.م.م، وم.م.م، وع.م.ز، وتفتيشها عثر بداخلها على حوالي 2.5 طن حشيش، لترويجها على عملائهم داخل البلاد، تم التحفظ على الشحنة وتحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.