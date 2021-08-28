إحالة عامل للجنايات بتهمة حيازة هيروين في الجيزة

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليهما متلبسًين بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة كرداسة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عامل ، له معلومات جنائية، أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.