السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة حيازة هيروين في الجيزة

هيروين
هيروين

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة، عاطل إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليهما متلبسًين بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة كرداسة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط عامل ، له معلومات جنائية، أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة عامل الجنايات الهيروين الاتجار الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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