تنظيم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير العمل في القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمى، والتي يتم تنفيذها، ضمن مبادرة (عينك في عنينا)، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قافلة طبية لعلاج أمراض العيون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده محمد جبر معاون المحافظ، وتضمن الإشارة إلى انتظام أعمال القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون ،والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة، بقرية الحمام مركز ناصر، وتم خلالها الكشف على 400 حالة وتقديم العلاج وتحويل بعض الحالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء عمليات.

وتابع معاون المحافظ وعلي يوسف رئيس المدينة، سير العمل في القافلة التي شهدت إقبالاً من أهالى القرية للاستفادة من خدمات التي توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان.

قافلة طبية لعلاج أمراض العيون

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قد كلف مسؤولى التعليم والصحة بتوفير كافة التجهيزات وتقديم التيسيرات اللازمة للقافلة التي تم تنظيمها "اليوم" وذلك بالتعاون بين مديرية الصحة ومؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية بناصر والتضامن، حيث تتضمن القافلة الكشف على أمراض العيون للأهالي في مناطق تجمعاتهم وتوزيع الأدوية على من "يثبت طبياً "احتياجه لها، بجانب إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستلزم التدخل الجراحي.

وشهدت محافظة بنى سويف إدراج 66 قرية بمركزي ببا وناصر ضمن مبادرة حياة كريمة.