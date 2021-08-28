واشنطن تقصف هدفا لداعش في أفغانستان

شنت الولايات المتحدة غارة جوية بطائرة مسيرة على هدف لتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، ردا على الاعتداء في مطار كابول، حيث يدخل الجسر الجوي مرحلته النهائية في ظل توتر متصاعد مع خطر تنفيذ هجمات جديدة.

وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنّ الغارة الجوية من دون طيار وقعت في ولاية ننغرهار في أفغانستان والمؤشّرات الأولية تفيد بأنّنا قتلنا الهدف.

وأضاف: «لا عِلم لنا بسقوط أيّ ضحايا مدنيّين».

وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأمريكي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابول وتبناه تنظيم داعش الإرهابي-ولاية خراسان، وأدى إلى مقتل عشرات المدنيين و13 جنديا أمريكيا.

والسبت أعلن اثنان من مسؤولي الصحة في الإدارة الأفغانية السابقة لوكالة فراس برس أن حصيلة القتلى تجاوزت المئة بينهم الجنود الأمريكيون.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن 170 قتيلا.

قبل أيام من الموعد النهائي في 31 أغسطس لإنهاء سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان بعد 20 عامًا من الحرب، تشارف عمليات إجلاء الراغبين في الفرار من نظام طالبان الجديد على الانتهاء في مطار حامد كرزاي الدولي.

ولجأ نحو 5400 شخص إلى مجمع المطار صباح السبت في انتظار ركوب طائرة، بحسب الأمريكيين الذين يعتزمون مواصلة عمليات الإجلاء "حتى اللحظة الأخيرة".

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى اختفاء آلاف الأشخاص بعد أن احتشدوا لأيام خارج المطار على أمل الوصول إلى مدرجه.

أُجبر الهجوم طالبان والأمريكيين على التعاون بشكل أوثق، وأغلقت الحركة منافذ الوصول إلى المطار، وصار يُسمح فقط بمرور الحافلات التي لديها تصريح دخول.

وتم في الإجمال إجلاء حوالى 112 ألف شخص منذ أغسطس، أي قبل يوم واحد من استيلاء طالبان على السلطة في كابول، وفق أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية.