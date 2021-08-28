السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحذر من رش المبيدات مع ارتفاع درجات الحرارة

رش المبيدات
رش المبيدات

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية من رش المبيدات وقت ارتفاع درجات الحرارة لما له من خطورة على الزراعات والتربة وتلوث الهواء واختباء الآفات، مؤكدة أهمية الاستعانة بمطبقي المبيدات واختيار مبيدات موثوق منها والالتزام الكامل لفترة ماقبل الحصاد ودخول الحقول.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن درجة الحرارة من العوامل البيئية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى نموها وتكوينها، وأن درجة حرارة النبات غير ثابتة فهي تتغير مع تغير درجة حرارة المناطق  حول النبات، وتعتمد درجة حرارة النبات على الاتزان بين كمية الحرارة الممتصة وكمية الحرارة المفقودة، وإذا زادت الطاقة الممتصة عن الطاقة المفقودة للنبان يسخن النبات.

وأضاف عبدالستار في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن الطاقة الممتصة عن الطاقة تؤدي إلى برودة النبات، وتؤثر بدرجة  كبيرة على النبات، ويكون تأثير درجة الحرارة بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة على العمليات الحيوية والطبيعية للنبات كامتصاص الماء من التربة وتبخره عبر المسام والتنفس والتبادل الغازي وفي كافة العمليات الكميائية والتفاعلات للتحول الغذائي والبناء الضوئي.

وأكد عبدالستار أن درجة الحرارة من العوامل الأساسية والمحددة لمراحل نمو النبات من الإنبات حتى الثمار واكتمال النمو، ويعتبر المدى الحراري بين 15-25 درجة مئوية درجة، وهي الحرارة المثلى في المناطق المعتدلة.


 

الزراعة تحذر المبيدات وقت ارتفاع درجات الحرارة لخطورتها على

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

نجم جنوب إفريقيا: بيرسى تاو قضى على نفسه بانتقاله للأهلى

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة