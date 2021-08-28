«الزراعة» تحذر من رش المبيدات مع ارتفاع درجات الحرارة

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية من رش المبيدات وقت ارتفاع درجات الحرارة لما له من خطورة على الزراعات والتربة وتلوث الهواء واختباء الآفات، مؤكدة أهمية الاستعانة بمطبقي المبيدات واختيار مبيدات موثوق منها والالتزام الكامل لفترة ماقبل الحصاد ودخول الحقول.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن درجة الحرارة من العوامل البيئية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى نموها وتكوينها، وأن درجة حرارة النبات غير ثابتة فهي تتغير مع تغير درجة حرارة المناطق حول النبات، وتعتمد درجة حرارة النبات على الاتزان بين كمية الحرارة الممتصة وكمية الحرارة المفقودة، وإذا زادت الطاقة الممتصة عن الطاقة المفقودة للنبان يسخن النبات.

وأضاف عبدالستار في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن الطاقة الممتصة عن الطاقة تؤدي إلى برودة النبات، وتؤثر بدرجة كبيرة على النبات، ويكون تأثير درجة الحرارة بشكل مباشر أو غير مباشر خاصة على العمليات الحيوية والطبيعية للنبات كامتصاص الماء من التربة وتبخره عبر المسام والتنفس والتبادل الغازي وفي كافة العمليات الكميائية والتفاعلات للتحول الغذائي والبناء الضوئي.

وأكد عبدالستار أن درجة الحرارة من العوامل الأساسية والمحددة لمراحل نمو النبات من الإنبات حتى الثمار واكتمال النمو، ويعتبر المدى الحراري بين 15-25 درجة مئوية درجة، وهي الحرارة المثلى في المناطق المعتدلة.



