السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي وراء نشوب حريق في عقار بمنطقة وسط البلد

حريق في عقار بمنطقة
حريق في عقار بمنطقة وسط البلد

تسلمت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت، تقرير المعمل الجنائي حول أسباب نشوب حريق في مطعم بعقار في منطقة وسط البلد وتبين أن ماس كهربائي وراء الواقعة ولا شبهة جنائية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل عقار فى منطقة وسط البلد.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى في وسط المدينة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وتم السيطرة على الحريق.

ومن جهة أخرى، باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اندلاع حريق بشقة سكنية بحدائق الأهرام، دون وقوع إصابات، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجريت حول الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

ماس كهربائي وسط البلد عقار حريق قوات الحماية المدنية منطقة وسط البلد

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وائل لطفي

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