السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بطلا المصرية للاتصالات فاطمة عمر ومحمد صبحي يقتنصان الميداليتين الرابعة والخامسة لمصر في بارالمبياد طوكيو

فاطمة عمر
فاطمة عمر

استطاع لاعبا المصرية للاتصالات، فاطمة عمر ومحمد صبحي أن يضيفا ميداليتين جديدتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في منافسات رفع الأثقال.

فاطمة عمر

حيث توجت فاطمة عمر بفضية منافسات السيدات وزن 67 كجم، وتوج اللاعب محمد صبحي ببرونزية منافسات الرجال وزن 80 كجم، ليرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 5 ميداليات.

محمد صبحي

وكان بطلا المصرية للاتصالات شريف عثمان ورحاب رضوان، قد حصلا لمصر على أول ميداليتين في بارالمبياد طوكيو حيث حصد شريف عثمان فضية رفع الأثقال وزن 59 كجم، وحصدت اللاعبة ريحاب رضوان الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 50 كجم.
وبهذا الإنجاز تكون أسطورة رفع الأثقال فاطمة عمر، والمصنفة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال كأعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي الدولي، قد حصدت الميدالية البارالمبية السادسة في تاريخها، بعد أن حصدت من قبل 5 ميداليات بارالمبية من 5 مشاركات أوليمبية.

فاطمة عمر
المصرية للاتصالات فاطمة عمر محمد صبحى دورة الألعاب البارالمبية رفع الأثقال

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وائل لطفي

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