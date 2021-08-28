السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«حسناء بغداد».. مقتل نورزان الشمري يهز العراق

نورزان الشمري
نورزان الشمري

تصدر اسم نورزان الشمري والتي اشتهرت "حسناء بغداد"  تريند "تويتر"، وذلك عقب واقعة مقتلها، والحديث عن تعرض الفتاة لواقعة تحرش في جريمة هزت العراق.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا صحفيا خلال الساعات الماضية تنفي من خلاله  وقوع أي اعتداء جنسي على فتاة حسناء لفظت أنفاسها الأخيرة بعد مقتلها على يد ثلاثة رجال قرب جسر الجادرية وسط بغداد.

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أحد أبناء خالة الضحية قال إن نورزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

وقال أحد أقاربها في فيديو تم تداوله في العراق  أن نورزان وهي الشابة التي كانت تعمل بمحل لعمل المعجنات، على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاما.

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وبعد طلاقها أُجبرت على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها.

وقال أحد مغردي تويتر في العراق: "اليوم ماما ورجتني خبر ⁧‫نورزان الشمري‬⁩ البنت اللي اقتلت بالعراق صبية يتيمة عمرها 20 سنة بتشتغل وبتصرف على أهلها قتلها عمها بعد ما رفضت تتزوج ابنه اللي كان يعنفها من وهي صغيرة لأنها يتيمة لأنه بيطلعله بنت ما لحقت تعيش حياة طبيعية بمكان كل ذكور القبيلة بيتدخلوا بحياتنا".

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نورزان الشمري 

بينما قال مغرد آخر: "امرأة عراقية يتيمة تم استغلالها وهي طفلة وقاصر تم تزويجها مرتين وبعد محاولاتها بالإنفصال بعد معاناة من العلاقتين ‏يقتلها عمها لأنها رفضت الزواج من ابنه.. كانت تطعن بالشارع أمام عيون الناس ولم يتحرك شعرة منهم".

بينما قال مصطفى شما أحد مغردون تويتر من العراق: "فتاة بعمر الورد من مواليد 2001 يتيمة الأب وتعمل في معمل صنع الكيك لكي تعيل نفسها ووالدتها تنتهي حياتها بعد ما اعتدوا عليها 3 اشخاص واغتصبوها ومن ثم طعنوها بسكاكين اي جريمة هذه ؟؟ بأي ذنب قتلت! لترقد روحكِ الطاهرة بأمان وسلام".

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نورزان الشمري 
انف قاصر العراق قانون يقتل اعتداء نفسه انفصال العنف الأسري السوشيال النساء شارع الأسرى 2020 رفضت الزواج

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وائل لطفي

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