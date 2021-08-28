السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تناقش مع شركة عالمية آليات تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في مصر

صورة من الجولة
صورة من الجولة

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، سلسلة اجتماعات بخبراء البعثة الألمانية لشركة Black Forest Solution، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال تطبيق نظام "المسؤولية الممتدة للمنتج"، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني، وممثلي شركات القطاع الخاص وهيئة التعاون الألماني "GIZ".

صورة من الجولة

وتأتي اللقاءات في إطار دراسة تطبيق هذا النظام فى مصر وفقا للمعايير العالمية وبما يتلائم مع قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبحث آليات تنفيذه بمدينة الغردقة كنموذج تجريبى لتطبيقه على كافة المحافظات، حيث تم مناقشة آليات التطبيق من خلال توزيع الأدوار والمسئوليات بين أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص فى مصر والجهات الأخرى المشاركة ومنها ممثلى وزارات الصناعة والسياحة وغرف المنشآت الفندقية وغيرها، وفقا لمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص لتطبيق النظام من خلال التنسيق مع الجهات المعنية المختصة كوزارات الصناعة والإستثمار والمالية، وإمكانية تأسيس هيئة أو مؤسسة معنية بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب مناقشة معايير اختيار انواع المنتجات التى سيطبق عليها النظام والمنتجات التى يشملها، وأهم النماذج المقترحة لإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، سواء النظام الذى يدار من قبل المصنعين أو من قبل الحكومة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المسؤولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف إلى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة إلى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار في هذا النظام.

صورة من الجولة

وفي السياق، تفقد خبراء البعثة الألمانية في جولات تفقدية بمحافظتى القاهرة والبحر الأحمر، مصانع إعادة تدوير البلاستيك ومنها مصنع "بريق" للمخلفات بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع "هيبكا" لتدوير بمدينة الغردقة (كنموذج تجريبي)، إلى جانب التنسيق مع عدة منشآت فندقية لتفقد سلسلة المنشآت المطلوبة تحقيقا للتطبيق الكامل لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج بالإضافة إلى عقد اجتماع مع العاملين بفرع وزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر ومسؤولي البيئة بالمحافظة للتوعية والتنسيق بتطبيق هذا النظام.

ياسمين فؤاد المخلفات إعادة التدوير البيئة وزيرة البيئة

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وائل لطفي

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