السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: تسجيل 19 ألفا و556 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

 سجلت وزارة الصحة المكسيكية 19 ألفا و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء ظهور الوباء إلى 3 ملايين و311 ألفا و317 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت نشر على موقعها الإلكتروني - أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 863 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 257 ألفا و150 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت 2 مليون و629 ألفا و903 حالات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الصحة المكسيكية كوفيد كورونا فيروس كورونا المكسيك

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