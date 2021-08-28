السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

80 صورة من حفل «حماقي» في العلمين الجديدة

حماقي
حماقي

شهد حفل الميجا ستار محمد حماقي بالعلمين الجديدة العديد من المفاجآت المتتالية التي خطفت أنظار وإعجاب الجمهور، وذلك مساء أمس الجمعة في أول لقاء له مع جمهور الساحل الشمالي عقب إطلاق 4 أغنيات من ألبومه الجديد "يا فاتني".

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 حفل حماقي

جاءت افتتاحية الحفل قوية بصعود حماقي على خشبة المسرح عقب show عالمي مبهر  لوليد الحريري  لخاصية الـ 3D برودكشن التي تستخدم لأول مرة بمصر، حيث ظهر مجسم ضخم لحماقي بارتفاع ١٢ مترا، وتوالت المؤثرات ليظهر الشكل النهائي لمجسم حماقي وسط هتافات وصيحات الإعجاب التي تعالت بمزيج من الإثارة مع صعود حماقي علي خشبة المسرح مرتديا بنطلون وتيشيرت "أبيض" ومرددا لأغنية "نفسي ابقي جنبو" مع انطلاق السنة الـ fire works للفنان أحمد عصام التي أضاءت سماء العلمين الجديدة.

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 حفل حماقي

وحرص حماقي علي تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال الحارة قائلا: "وحشتوني.. عايزين تسمعوا إيه من الألبوم الجديد " ليرد عليه الجمهور بـ"لو هتسيب" و"تك".

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 حفل حماقي

وواصل حماقي الحفل مقدما "استني دقيقة " ، "يزلزل" ، "ما بلاش" التي قام الجمهور خلالها بفتح كشافات الإضاءة الخاصة بوبيلاتهم التي بدت كالنجوم التي تماشت مع مؤثرات الإضاءة بال led screens ثم أعاد تقديم مقاطع من "مابلاش" بدون مزيكا بمشاركة الجمهور الذي بدى كورال صخم بصوت مدوي.

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 حفل حماقي

وقدم حماقي الأربعة أغنيات الجديدة من ألبوم "يا فاتني" التي طرحها مؤخرا علي التوالي وحصدت جميعها تريندات المركز الأولى علي يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بداية من "زيها مين" التي شارك في غنائها علي المسرح كاتب وملحن الأغنية عزيز الشافعي وطالب حماقي الجمهور بالتصفيق له... ثم داعبه قائلا: " انا لابس ابيض علشان احتفل كمان بيك لفوز نادي الزمالك بالدوري " وسط تصفيق الجمهور لروح  حماقي الرياضية نظرا لكونه أهلاويا.

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 حفل حماقي

أما الأغنية الثانية من الألبوم الجديد "لو هتسيب" فقد شارك في تقديمها علي خشبة المسرح كاتب الأغنية تامر حسين وملحنها أحمد إبراهيم ونالا إعجاب الجمهور.

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 حفل حماقي

وفي الأغنية الثالثة "تك" فقد حرص حماقي علي توجيه الشكر لكاتب لكماتها أمير طعيمة الذي صعد علي خشبة المسرح لتهنئة حماقي بالالبوم. 

وقدم حماقي الأغنية الرابعة " طالع موضة" وهي من كلمات تامر حسين ولحن أحمد إبراهيم.

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 حفل حماقي

وخلال الحفل فاجأ حماقي الجمهور بالبطل الأوليمبي أحمد الجندي وطالبه بضرورة احراز الميدالية الذهبية في الدورة القادمة في فرنسا.. بعدها قدم أغنية "ام آلدنيآ" لكل الأبطال الذين رفعوا اسم مصر في المحافل الدولية.

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 حفل حماقي

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من أغان "يا فاتني " خلال الفترات القادمة لتتواصل احتفالات ومفاجأت حماقي التي ينوي إطلاقها إحتفالا بالالبوم.

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 حفل حماقي

كان ضمن الحضور في الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات أمير طعيمة وأحمد ابراهيم  وتامر حسين والإعلامي ممدوح موسى ونجله نور ونجم المهرجانات حسن شاكوش .. وغيرهم من المشاهير.

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 حفل حماقي

وكان حماقي شارك فرقته الموسيقية البروفة النهائية لاغنيات ألبومه الجديد "يا فاتني" قبيل الحفل بيوم وحرص علي توجيه كلمة شكر لكل القائمين علي تنظيم الحفل دي ميديا وال dj العالمي ياسر الحريري "امازون انترتينمنتس"  وايروس ..وبالإضافة إلى مدير أعماله المنتج حمدي بظر ووليد الحريري وما ساهم به من تقنية ال 3D برودكشن  وملك المسرح تامر فوزي و ساحر ال fire works أحمد عصام وتصوير صلاح جودة.

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 حفل حماقي

ألبوم "يا فاتني " يعد أولى إنتاجات شركة  Ki records  وبمجرد ان كشف حماقي عن بوستر  الألبوم تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم لكلمات أغانيه واللون الموسيقي المميز لها لما له من ذوق  وقدرة لعمل الخلطة الخاصة به مع صناع كل ألبوم  لخروج كل أغنية كأفضل منتج غنائي. 

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 حفل حماقي

حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
حفل حماقي
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