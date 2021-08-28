السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«خارجية النواب» عن مشاركة السيسي في قمة بغداد: تهدف لدعم أمن واستقرار العراق

جانب من لقاء السيسي
جانب من لقاء السيسي

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في أكثر من لقاء له دعمه لدول المنطقة الشقيقة بمقولة "مسافة السكة" وهو ما حدث بالفعل من تواصله الدائم وعلاقاته الحالية مع الدول العربية ودعمها ومساندتها لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأضافت الهريدي لـ"الدستور"، أن الرئيس يمد يد العون لكل الدول العربية الشقيقة، ففي ليبيا كان لمصر دور بارز في دعم إعادتها للمسار الصحيح، ومنع التدخلات الأجنبية فيها وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه استراتيجية كبرى لدعم وتثبيت أمن واستقرار المنطقة بداية من دعم الدول الشقيقة للعبور من الأزمات التي ألمت بها ، وتدعيمها لعودة السلام والاستقرار، باعتبار أن أمن دول الجوار امتداد للأمن القومي المصري.

وأشارت إلى أن الزيارة الثانية للرئيس إلى العراق تأتي لمواصلة جهود دعم العراق للعودة لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، وضمان أمنه واستقراره.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

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