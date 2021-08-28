السبت 28 أغسطس 2021
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سياسي

مساعد وزير الخارجية الأسبق : مشاركة السيسي في قمة بغداد تؤكد تصاعد دور مصر بالمنطقة

السفير عبد الرءوف
السفير عبد الرءوف الريدي

قال السفير عبد الرءوف الريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة" بغداد للتعاون والشراكة" حدث مهم يؤكد تصاعد دور مصر الريادي في المنطقة ، وستكون له نتائج إيجابية لمصر وللمنطقة العربية بشكل عام، فالزيارة لها أكثر من بعد وأهمية في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني بشكل عام، مؤكدًا أن مصر تدعم العراق في العودة لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن مشاركة كل من مصر والإمارات والأردن  وقطر والكويت  في قمة بغداد سيؤثر بشكل إيجابي في خلق أطر جديدة للتعاون بين هذه الدول خاصة في المجال الاقتصادي ، مؤكدًا ، أنه ينتظر  في نهاية القمة أن يكون هناك اتفاقيات اقتصادية بين البلدان المشاركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وتوافد قادة مجموعة دول عربية وأجنبية إلى العراق صباح اليوم السبت، للمشاركة في قمة “بغداد للتعاون والشركة" التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي.

من بين القادة المشاركين ، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ووصل كذلك رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد .

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة  الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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