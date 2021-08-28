السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ترجع للعصر الرومانى.. ضبط قطع أثرية داخل سرداب أسفل منزل مواطن بسوهاج

قطع اثرية
قطع اثرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بسوهاج لتنقيبه غير المشروع عن الآثار، وبحوزته 5 قطع يشتبه في أثريتها، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وضبط حائزي القطع الأثرية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وقطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر- قيام عامل، مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية" بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين وجود حفر مربع الشكل ينتهي بسرداب وبداخله 2 سلم، وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، كما تم ضبط 5 قطع يُشتبه في أثريتها.

بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر، وأفاد مفتشو آثار المنطقة بأن المضبوطات ترجع للعصر الروماني اليوناني ويشتبه في أثريتها.

وزارة الداخلية أمن الاثار اجهزة الامن الامن سوهاج معلومات جنائية

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