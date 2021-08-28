السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: إعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات غدا

طلاب
طلاب

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى غدا الأحد 29 أغسطس، بحسب ما أعلنه مكتب التنسيق للجامعات الحكومية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم عقد  مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق، ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، ومسؤولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من  الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وطالبت الوزارة جميع الطلاب بعدم الالتفات لأي شائعات حول نتائج المرحلة الاولي ومتابعة ما يصدر رسميا فقط عن وزارة التعليم العالي.

 

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