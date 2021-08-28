مصرع وإصابة 3 في تصادم سيارتين على طريق الضبعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق الضبعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات الأمنية مفادة وجود حادث تصادم بين سيارتين ووجود متوفى ومصابين أعلى طريق الضبعق قبل دخلة الدائري الأوسطي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة جامبو مسرعة بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرون تم نقل الجثة والمصابين بسيارات الأسعاف للمستشفيات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق ذلك تستعرض “الدستور” بعض النصائح لتجنب حوادث الطرق:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها:كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حال ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.