رئيس وزراء ليبيا المؤقت يرد على تهديدات البرلمان

رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا تهديدات البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوحدة التي يقودها، قائلًا في كلمة ألقاها إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية ، قال عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى منصبه في مارس، إن أسباب مجلس النواب في شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وظهر الخلاف على الميزانية كعنصر أساسي في الخلاف المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة، مما قوض العملية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، هذا الأسبوع، بمثول "الدبيبة" أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة.

كما تطرق عبد الحميد الدبيبة، إلى العديد من القضايا المحلية والخارجية، حيث قال إن حكومته هي حكومة "ترضيات ومحاصصة" وقد دفع مجلس النواب نحو تشكيلها بهذا النمط.

وتناول جهود الحكومة في مجابهة الجائحة، موضحًا أن مليون مواطن حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين جرعة متوفرة حاليا، كما جرى معالجة أزمة نقص الأكسجين المسال الطبي في مراكز العزل، إضافة إلى توفير مختبرات واللقاحات.

ووعد "الدبيبة" أن تشهد الأيام العشرة المقبلة زيادة رواتب شريحة المتقاعدين بنسبة 100%، فيما تحدث عن شريحة المعاشات الأساسية، وقال إن الـ450 دينار لا توفر لهم معيشة كريمة لمدة 5 أيام، مضيفًا أن الحكومة ضاعفت المعاشات بنسبة 100%، وتم ضم شرائح أخرى لهذه الشريحة، كما لفت إلى إقرار علاوة الأسرة والأبناء.

كما تطرق إلى خطة الحكومة من أجل "إعادة الحياة للمشروعات التنموية"، قائلًا إن هذه المشروعات موزعة في كافة مناطق ليبيا توقفت منذ عشر سنوات ونسعى إلى أن نبث فيها الحياة خلال الربع الأخير من هذه السنة، كاشفًا أن الحكومة وفرت التمويل اللازمة لختلك الخطة دون إيضاح مصادر هذا التمويل.

وأشار إلى أهمية المحافظة على تشغيل النفط وتطويره بشكل كبير، مردفًا: "اعتمادنا على النفط مشكلة كبيرة جدًا، وبعد 10 سنوات أو 15 سيكون هناك طاقة بديلة، ولذا علينا الإسراع في الاستفادة من مخزوننا".

وتعهد "الدبيبة" بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، قائلًا إن الانتخابات ستقام في 24 ديسمبر، وأوضح أن الحكومة قدمت خطة أمنية ولوجستية من أجل تنظيم الانتخابات لكن "المشكلة تشريعية"، حسب تعبيره.