الدنمارك ترفع قيود كورونا

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية عن أنها قررت إلغاء القيود المفروضة في البلاد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من الـ10 من سبتمبر المقبل.

وقال وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكي في بيان: "الوباء تحت السيطرة، ولدينا مؤشرات قياسية للتلقيح".

وأوضح أن الدنمارك تتميز بإحدى أعلى نسب التطعيم ضد فيروس كورونا حيث تم تلقيح 80% من السكان فوق عمر 12 عاما بالكامل، ولهذا السبب قررت الحكومة وقف تصنيف "كوفيد-19" "مرضا يمثل خطرا حيويا على المجتمع".

وسجلت الدنمارك 342474 إصابة بالفيروس بينها 2573 حالة وفاة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و 2يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.