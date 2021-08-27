نقيب الإعلاميين ناعيًا حمدى الكنيسى: كان رمزا إعلاميًا كبيرًا

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعى القدير حمدى الكنيسى الذى وافته المنية اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، وقال نقيب الإعلاميين أن الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصى والأخلاقى والعمل الإدارى والمهني.

وأضاف طارق سعدة، أن الراحل كان من رواد الإذاعة المصرية، حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها "ليالى الشرق، والرياضة العربية فى أسبوع كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973، وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه "مع العمال العرب دعوة على السحور وعمل مذيعًا للنشرة فى البرنامج العام وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن الراحل كان واحدًا من أبرز مراسلى حرب أكتوبر 1973 وله مواقف وطنية كثيرة فضلا على أنه تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين.

وتقدم مجلس نقابة الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الإذاعى القدير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

أبرز المحطات في حياة الإعلامي حمدي الكنيسي

-من مواليد 19 مارس 1941 بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية.

- أتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966.

-عرف عن "الكنيسي" حلمه بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973، وقد رفض تكريم وزير الإعلام جمال العطيفي في 1976 لدورة كمراسل حربي، مناشدًا إياه بتحويل التكريم لنقابة إعلاميين، وللأسف ترك الوزارة قبل أن يفي بوعده.

-بدأ حياته العملية مدرسًا للغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي.

-عين مذيعًا (قارئ نشرة) بالبرنامج العام في عام 1963.

-شارك في إنشاء مراقبة البرامج الثقافية والخاصة عام 1966 وانتقل لإذاعة صوت العرب (مراقبًا للبرامج الثقافية) عام 1971.

-مدير عام إذاعة الشباب والرياضة عام 1988.

-عين رئيسًا لشبكة صوت العرب بدرجة وكيل وزارة عام 1992 ورئيسًا لمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون من فبراير 1988 وحتى عام 2001 بجانب منصبه.

-خبيرًا دوليًا في الإعلام لدى اليونسكو من عام 1975 وحتى عام 1977، وعين مستشارًا إعلاميًا لمصر في لندن ونيودلهي من عام 1980 وحتى عام 1984.

-رئيس تحرير أول مسموعة أصدرتها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات في ديسمبر 1995، وأمينًا عامًا لمهرجان الإذاعة والتليفزيون في جميع دوراته.

-عين أمينًا عامًا لمهرجان الأغنية العربية السادس.

-عضوًا في اللجنة العليا للمهرجان الدولى للأغنية، ورئيسًا للجنة الإعلامية للمهرجان.