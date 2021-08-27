الأعلى فى تاريخ الإيرادات.. قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

تعاظم دور قناة السويس عالميًا لاسيما بعد واقعة جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن"، التي أثرت على مجرى القناة وعطلت حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم، إذ أثبتت قناة السويس أنها قادرة على التحكم في حركة التبادل التجاري بين الدول.

وتخطت قناة السويس جميع الأزمات التي مرت بها وآخرها نجاح قناة السويس في تعويم السفينة العملاقة "ايفر جيفن"، والتي أبحرت إلى بريطانيا متجهة إلى الصين وذلك بعد تفريغ حمولتها.

وفي هذا الصدد أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تشهد نجاحًا غير مسبوقًا خاصة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة معدلات الإيرادات السنوية مقارنةً بالسنوات الأخرى.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات القناة زادت بمقدار 11.2% هذا العام، وذلك بواقع 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير إلى 20 أغسطس 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.

عبور سفينة بقناة السويس

العبور المزدوج ساهم في زيادة مقدرات المجرى

في البداية أكد المهندس سيد حجازى، رئيس شعبة العلاقات البحرية ببورسعيد، أن قناة السويس هي المجرى الملاحي الذي يربط العالم ببعضه، مشيرًا إلى أن هذ المجرى يمثل أهمية قصوى للدول كافة باعتبار القناة حلقة الوصل التي تتحكم في حركة التبادل التجاري.

وتابع حجازي في حديثه لـ "الدستور" أن دور قناة السويس ازداد أهمية خلال السنوات الماضية لاسيما بعد توسعة القناة وإنشاء ممر آخر لتصبح القناة ذات عبور مزدوج، مؤكدًا أن هذه التوسعة ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص مدة انتظار السفن والحاويات في البحيرات التابعة لقناة السويس.

أكد رئيس شعبة العلاقات البحرية ببورسعيد، أن هذا أثر بالإيجاب على ارتفاع مقدرات قناة السويس فضلًا عن زيادة الإيرادات السنوية للهيئة، مرجعًا أسبابه إلى أن معدل عبور السفن بالتبعة ارتفع وجذبت القناة العديد من الاستثمارات.

رغم التحديات المختلفة التي تواجه قناة السويس نظرًا لجائحة كورونا إلا أنها سجلت إحصائيات الملاحة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة وبلغ 5.84 مليارات دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 5.72 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2،2% وبفارق 124.3 مليون دولار، وفق الأرقام المعلنة عن قناة السويس.

حققت قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال السنة المالية 2020 -2021 إذ بلغت عائداتها 5.84 مليارات دولار، بحسب هيئة قناة السويس.

المجرى الملاحي

معبر مائي أصيل تتعاظم أهميته على مر العصور

أما عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمجرى المائي، فقد أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن المنفعة الاقتصادية من وراء قناة السويس تتلامس مع جميع القطاعات والمؤسسات بالدولة.

أوضح الخبير الاقتصادي، أن مجرى القناة هو منفذ مائي أصيل تتعاظم أهميته عبر العصور، إذ أن دول العالم تفضل مجرى قناة السويس نتيجة لكم الامتيازات التي تتمع بها، وعلى رأسها تقليل وقت شحن البضائع التي تصل إلى أيام وأسابيع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى الآثار الإيجابية لقناة السويس تعود على القطاعات الاستراتيجية بالدولة وعلى رأسها القطاع التجاري والصناعي، فضلا عن جذب الاستثمارات بالدولة.

المجرى الملاحي

توفر أسبوعين في النقل

يصف الموقع الرسمي لقناة السويس أنها ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في مصر، يبلغ طولها 193 كم وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضياً إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا.

تعد قناة السويس أسرع ممر بحري بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً، كما أن نسبة الحوادث فيها نادرة بمقارنتها بالقنوات الأخرى، وتتم حركة الملاحة فيها ليلاً و نهاراً، وهيّ مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.

أسهمت الإجراءات التسويقية في قناة السويس بسبب جائحة فيروس كورونا في جذب سفن جديدة للمرور في القناة، لافتًا إلى تحقيق القناة أعلى إيراد في تاريخها خلال العام المالي من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021 والذي يصل إلى 5 مليار و 840 مليون جنيه.