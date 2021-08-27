الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات التدريب التعريفى لبيئة ريادة الأعمال بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تنطلق غدا السبت، بجامعة سوهاج فعاليات التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وذلك بمقر حاضنة أعمال مسار بالحرم الجامعي القديم، والذي تنظمه حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وقال أن التدريب يهدف إلي  تعريف المتدربين بكيفية الحصول على أفكار جديدة ومبتكرة للشركات الناشئة وكيفية تقديمها.

وأكد "عبد الخالق" على  أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دعم تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيز الابتكار في مختلف مجالات التنمية وزيادة معدلات التشغيل، لافتاً الي ان الدولة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للشباب والأفكار الريادية التي تعتبر عاملاً رئيسياً لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة المدير التنفيذي لحاضنة أعمال مسار بالجامعة أن التدريب يستمر على مدار يومي  ٢٨، ٢٩ أغسطس الجاري،  بمشاركة ١٠٠ من الخريجين والطلاب من شباب المحافظة، مشيرا الي أن  التدريبات التى تنفذها حاضنة أعمال مسار تهدف الي نشر ثقافة ريادة الأعمال  بين الشباب، وتقديم خدمات تنمية الأعمال والخدمات الفنية وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

 

جدير بالذكر أنه سيقوم بالتدريب كلاً من أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وخبير ريادة الأعمال، وائل رشاد خبير ريادة الأعمال والمدرب المعتمد من عدة مؤسسات دولية.

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