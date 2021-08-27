غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الزيات

وجه طارق رحمي محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.

ومن جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفر الزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفر الزيات في جميع القطاعات.



‎وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد (3) مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق للثلاث مقار وتم إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري، يأتي ذلك في إطار الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفر الزيات والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل، طبقًا لتوجيهات محافظ الغربية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.