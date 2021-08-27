مصرع طفل وإصابة والدته فى حادث مرورى بالقليوبية

لقي طفل مصرعه وأصيبت والدته، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما، أثناء عبورهما طريق "بنها- المنصورة" بمنطقة كوبري جمجرة، وتم نقلهما للمستشفى.

البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابة بطريق بنها المنصورة بمنطقة كوبرى جمجرة دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء عبور "غادة. أ. ح"، 23 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع اليسرى والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقتها نجلها "ر. إ. ح"، عام ونصف العام، توفي إثر إصابته بجرح قطعي بالرأس ونزيف دموي من الأنف والفم، وكسر بالفخذ اليمنى وسحجات مُتفرقة بالجسم، في طريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.