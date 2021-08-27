الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص اتخذ من شقته مصنعًا لمستحضرات تجميل فى منشأة ناصر

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص استغل شقته وحولها لمصنع تعبئة مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر فى منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم باستغلال شقة كائنة بالعقار سكنه لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل مستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ووضع ملصقات لعلامات تجارية عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمصنع المشار إليه، وعُثر بحوزته على (5 أكياس بداخلهم مسحوق أبيض يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل وزنت 50 كيلو جرام – 28000 عبوة وزجاجات وعلامات تجارية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، أدوت تصنيع "جهاز تغليف ماكينة تسخين").

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة القبض علي شخص مستحضرات التجميل منشأة ناصر مصنع تعبئة

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وائل لطفي

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