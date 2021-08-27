الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء مجمع خدمات بـ«مجريس» في أسيوط ضمن «حياة كريمة»

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا.

يأتي ذلك ضمن مشروعات مجمعات الخدمات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعًا.
رافقه خلال الجولة التفقدية محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

محافظ أسيوط يتفقد انشاء مجمع الخدمات بقرية مجريس بصدفا (2)
جانب من الجولة


وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال حفر القواعد والأساسات بمجمع الخدمات الحكومية بقرية مجريس، والذي يبلغ تكلفته 10 ملايين جنيه، ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي تلك القرى والقرى المجاورة لها للتهسيل والتيسير عليهم في استخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.
ولفت اللواء عصام سعد، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة.

محافظ أسيوط يتفقد انشاء مجمع الخدمات بقرية مجريس بصدفا (4)
جانب من الجولة

 وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

محافظ أسيوط يتفقد انشاء مجمع الخدمات بقرية مجريس بصدفا (3)
جانب من الجولة

 ونوه إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات لتحقيق التكامل وتنفيذ معدلات إنجاز ملموسة لتنفيذ هذا التكليف الذي يساهم في خدمة المواطنين في القرى مشددًا على مراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية في التنفيذ.
وبين أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ للمساهمة في تغير شكل الريف المصري خلال المدة المحددة للبرنامج والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الحكومة محافظة اسيوط وزارة الأوقاف محافظ أسيوط مكتب بريد مشروعات رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية اللواء عصام سعد حياة كريمه الخدمات الحكومية الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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