«اسبقي بخطوة» تستهدف فحص 1.1 مليون سيدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة تشمل الفحص للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم لدى السيدات بداية من سن 18 عامًا وعلاجه بالمجان، كما تشمل تقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للمرض وكيفية تجنبه أو الوقاية منه، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة للمواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن حملة "اسبقي بخطوة" تستهدف الفحص لنحو 1,1 مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، حيث بدأت انطلاق الحملة بمحافظة بورسعيد في العام الماضي، وتلاها محافظة الإسماعيلية خلال شهر أغسطس من العام الجاري، ومشيرًا إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بإطلاق الحملات والمبادرات الصحية التي تتماشى مع اهتمامات الدولة وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنها دعم صحة المرأة المصرية.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان رقم 11 على مستوى العالم، كما يأتي ترتيبه الثالث بين أنواع السرطانات المختلفة،إصابة بين السيدات، مشيرًا إلى أن المسبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض، هو فيروس الورم البشري الحليمي"HPV" بنسبة 99%، والذي ينتقل عن طريق اللمس ويسبب أعراض الأمراض الجلدية مثل السنطة وعين السمكة والزوائد الجلدية، ولافتًا إلى أنه لا يوجد أعراض واضحة لسرطان عنق الرحم، وأنه للحماية من الإصابة بسرطان عنق الرحم يتم ذلك من خلال استخدام اختبار لرصد وجود خلايا غيرطبيعية من عدمه، وإذا كان الفيروس المسبب موجود أو غير موجود، مضيفًا أنه في حالة اكتشافه مبكرًا تصل نسبة الشفاء منه إلى نسب عالية جدًا.