الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج بسوهاج

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم النصب أموال المواطنين تسفيرهم للعمل بالخارج الاستيلاء على أموالهم

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