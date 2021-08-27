ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.93% خلال الأسبوع الماضى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 11125.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2952.72 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.19% ليغلق عند مستوى 3954.90 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 2.61% ليغلق عند مستوى 13440.49 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3720.72 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 17.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الرابع في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 732.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.5%.

وزاد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 376.2 مليار جنيه إلى 386.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.3 مليار جنيه إلى 143.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 514.5 مليار جنيه إلى 529.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2.9%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1% بالنسبة للتداول.

وتراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 30.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.136 مليار ورقة منفذة على 321 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 34.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.953 مليار ورقة منفذة على 292 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.