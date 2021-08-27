تحليل مخدرات «مفاجئ» للعاملين بالسكة الحديد.. والفصل عقوبة التعاطي

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة التفتيش المستمر على تعاطي المخدرات من خلال إجراء التحليل المفاجئ لكافة العاملين بالهيئة.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن هناك حملات تفتيش دورية على السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات، لضبط هذا الأمر والتأكد من عدم تعاطي أي سائق للمخدرات، الأمر الذي ينتج عنه وقوع حوادث كارثية داخل مرفق السكة الحديد.

وأشارت إلى أن هناك تنبيهات على كافة العاملين داخل مرفق السكة الحديد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم تعاطيالمخدرات، لعدم التعرض للفصل من العمل.

وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن هناك تعليمات مشددة من قبل المهندس مصطفي أبو المكارم بشأن ضبط علمية التهريب من دفع قيمة التذكرة، وذلك من خلال التفتيش الدوري على التذاكر داخل القطارات.

وأوضحت أنه يتم منع دخول المحطات دون تذكرة وذلك لمنع عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر.

وأشارت المصادر إلى أن الغرامة الخاصة بالقطارات ومنها قطارات الضواحي 15 جنيها، والقطارات المميزة 20 جنيها، والقطارات الإسباني 30 جنيها، وقطارات النوم 40 جنيها، والروسي 50 جنيها، و100 جنيه لـtop vip.