الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يصعد فوق 1800 دولار بفعل هبوط الدولار

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار، اليوم الجمعة، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وانخفاض الدولار قبل كلمة لرئيس البنك المركزي الأمريكي، ستخضع للفحص لاستقاء مؤشرات عن تقليص التحفيز.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1802.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل المعدن الأصفر فوق 1800 دولار في معظم 7 أشهر المنتهية في فبراير من العام الجاري، لكنه أخفق في البقاء فوق ذلك المستوى منذ ذلك الحين. 

لكن الأسعار مرتفعة بنحو 1.3 بالمئة في الأسبوع، في أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1807 دولارات.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات، وتتجه العملة الأمريكية صوب انخفاض أسبوعي.
وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد "الشراء الساعي إلى الملاذ الآمن ناجم عن تصاعد التوتر الجيوسياسي في أفغانستان، ثمة بعض القلق بشأن المزيد من التصعيد هناك".
وتتأهب القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان المتلهفين على الهرب من حكم طالبان لمزيد من الهجمات بعد أن قتل مهاجم انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي 85 شخصا من بينهم 13 جنديا أمريكيا خارج بوابات مطار كابول.
ويترقب المستثمرون حاليا تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج المقررة بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بحثا عن أي تلميحات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي في تقليص برنامجه لشراء الأصول.
وأمس الخميس، حث عدد من صانعي السياسات في المجلس والذين يميلون إلى تشديد السياسات النقدية المركزي الأمريكي على البدء في تقليص مشتريات السندات والتي يستشعرون أنها لم تعد مجدية.
ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.
ومن شأن خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 23.72 دولار للأوقية وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب منذ مايو.
وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 990.69 دولار بينما تقدم البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2432.60 دولار ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو، بارتفاعه بنحو سبعة بالمئة.

الدولار أسعار الذهب الذهب البنك المركزي الأمريكي العقود الأمريكية جاذبية الذه

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان

إسرائيل تلغى الاجتماع الأسبوعى لحكومتها